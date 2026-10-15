В Рязани отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов. Ограничения на работу образовательных учреждений ввели на фоне массовых атак беспилотников на область.
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Может, пора заняться заключением перемирия на возможно бОльший срок ??