Утечка: в сети уже раскрыли, какую игру бесплатно раздадут в EGS на следующей н...

Утечка: в сети уже раскрыли, какую игру бесплатно раздадут в EGS на следующей неделе — она в духе 80-х и 90-хВ сеть уже утекла информация о том, какую игру начнут бесплатно раздавать в сервисе Epic Games Store на следующей неделе.