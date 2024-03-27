Бастрыкин поручил снова возбудить дело об избиении девочки в Березниках: вскрылись шокирующие факты

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ОКРУГ, 27 марта, ФедералПресс. Председатель России поручил повторно возбудить уголовное дело по факту преступлений в отношении 15-летней девочки из Березников, которую в конце февраля избили подростки и записали процесс издевательств на видео.
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