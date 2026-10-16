Браим Диас , вероятно, будет получать все меньше игрового времени в « Реале ». Как сообщает Marca, сейчас полузащитник далек от своей лучшей формы, а после игры мадридцев в Риме футболиста сборной Марокко в командной иерархии обошел Эндрик, удачно вышедший на замену.