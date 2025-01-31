Иностранцы в Петербурге смогут оформить банковские карты сразу в аэропорту

Для этого необходимы паспорт и документ, подтверждающий законное пребывание в России Пассажиры международных рейсов, прибывающие в аэропорт Пулково, теперь могут оформить российскую дебетовую карту платежной системы «МИР».
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