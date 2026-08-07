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Reuters: США просили Москву освободить осужденного в России американца Гилмана

Reuters: США просили Москву освободить осужденного в России американца Гилмана

США попросили Москву освободить осужденного в России бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана. По данным агенства Reuters, этот вопрос на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым поднял американский госсекретарь Марко Рубио.

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