Reuters: США просили Москву освободить осужденного в России американца Гилмана

США попросили Москву освободить осужденного в России бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана. По данным агенства Reuters, этот вопрос на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым поднял американский госсекретарь Марко Рубио.
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