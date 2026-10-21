Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус «приоритетных» четырем проектам с общим объемом вложений 1,97 млрд рублей, включая культурно-деловой комплекс «Ветлан» за 1 млрд рублей и физкультурно-оздоровительный комплекс с восемью падел-кортами.