Трамп: ударами по российским НПЗ Украина хочет повлиять на наши выборы Президент США Дональд Трамп убеждён, что атаки украинских сил на российские нефтеперерабатывающие заводы – это не просто военные действия, а целенаправленная попытка повлиять на глобальный энергетический рынок и внутриполитическую повестку в Соединённых Штатах.
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