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kino-teatr.ru

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Милош Бикович впервые стал отцом

Милош Бикович впервые стал отцом

Милош Бикович и его супруга Ивана Малич впервые стали родителями. Актёр опубликовал в социальных сетях фотографию с изображением семьи и, несмотря на отсутствие подписи, поклонники стали поздравлять Милоша с прибавлением.

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