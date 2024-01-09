Милош Бикович впервые стал отцом

Милош Бикович и его супруга Ивана Малич впервые стали родителями. Актёр опубликовал в социальных сетях фотографию с изображением семьи и, несмотря на отсутствие подписи, поклонники стали поздравлять Милоша с прибавлением.
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