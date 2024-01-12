Режиссёр Шахназаров: Честное кино про СВО должны снимать фронтовики

Выдающийся российский кинорежиссер и гендиректор “Мосфильма” Карен Шахназаров заявил в эфире радио “Комсомольская правда”, что фильмы о спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины обязательно будут сняты.
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