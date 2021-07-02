Происшествия

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В Тюменской области передано в суд уголовное дело в отношении группы лиц подозреваемых в серии краж из банкоматов

В Тюменской области передано в суд уголовное дело в отношении группы лиц подозреваемых в серии краж из банкоматов

В УМВД России по Тюменской области завершено предварительное расследование уголовного дела возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч.

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