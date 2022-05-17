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В Петербурге появится музей службы крови

В Петербурге появится музей службы крови

Музей службы крови при Городской станции переливания крови появится Санкт-Петербурге. Сейчас будущий музей находится на стадии формирования и готов принять поддержку в виде подходящих экспонатов от каждого желающего помочь в собирании коллекции.

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