В Петербурге появится музей службы крови

Музей службы крови при Городской станции переливания крови появится Санкт-Петербурге. Сейчас будущий музей находится на стадии формирования и готов принять поддержку в виде подходящих экспонатов от каждого желающего помочь в собирании коллекции.
Музей службы крови при Городской станции переливания крови появится Санкт-Петербурге. Сейчас будущий музей находится на стадии формирования и готов принять поддержку в виде подходящих экспонатов от каждого желающего помочь в собирании коллекции.
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