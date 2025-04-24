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Царьград

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Экстренная эвакуация: более 20 рыбаков спасены на Байкале в Бурятии

Экстренная эвакуация: более 20 рыбаков спасены на Байкале в Бурятии

На озере Байкал в районе Гремячинска от берега оторвалась льдина с более чем двадцатью рыбаками. Благодаря оперативной помощи спасателей и местных жителей, все были эвакуированы на берег без травм и в медицинской помощи не нуждаются.

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