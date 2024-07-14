ИБ-эксперт Степанов: Adware и Spyware являются популярнейшими Android-вирусами

Владельцы смартфонов могут стать жертвами вирусов и вредоносного программного обеспечения. Такие паразиты проникают в гаджеты через переход по сомнительным ссылкам или загрузку приложений из небезопасных источников.
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