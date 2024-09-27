Крымским пенсионерам рассказали, что важно знать о банковских картах

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Все чаще пенсионеры начинают использовать банковские карты как платежный инструмент и счет для получения льгот и пенсионных выплат, также часто люди старшего возраста становятся и активными пользователями интернета, где не только смотрят полезные рецепты и общаются с родными, но еще оплачивают услуги, поку.