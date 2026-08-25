Падалица в саду: как превратить опавшие яблоки из угрозы в ценное органическое удобрение

Каждый август я наблюдаю одну и ту же картину: под яблонями скапливается слой упавших плодов, и передо мной встаёт извечный вопрос — что с ними делать? Одни знакомые дачники советуют немедленно всё убрать и выбросить, другие уверяют, что падалица — это настоящее сокровище для огорода.