Падалица в саду: как превратить опавшие яблоки из угрозы в ценное органическое удобрение

Каждый август я наблюдаю одну и ту же картину: под яблонями скапливается слой упавших плодов, и передо мной встаёт извечный вопрос — что с ними делать? Одни знакомые дачники советуют немедленно всё убрать и выбросить, другие уверяют, что падалица — это настоящее сокровище для огорода.
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