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Новый приказ: в России установили норму нагрузки для педагогов

Новый приказ: в России установили норму нагрузки для педагогов

В Министерстве просвещения России установили максимальную нагрузку для педагогов. В ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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