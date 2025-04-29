Новый приказ: в России установили норму нагрузки для педагогов

В Министерстве просвещения России установили максимальную нагрузку для педагогов. В ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
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