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Почему не лечится клещевой энцефалит? Ответ главврача краевой инфекционки

Почему не лечится клещевой энцефалит? Ответ главврача краевой инфекционки

С мая по октябрь в Забайкалье есть риск заразиться энцефалитом при присасывании клеща. От этого заболевания не существует лекарства, рассказали в пресс-службе Краевой клинической инфекционной больницы со ссылкой на главного врача Сергея Лукьянова.

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