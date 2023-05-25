Почему не лечится клещевой энцефалит? Ответ главврача краевой инфекционки

С мая по октябрь в Забайкалье есть риск заразиться энцефалитом при присасывании клеща. От этого заболевания не существует лекарства, рассказали в пресс-службе Краевой клинической инфекционной больницы со ссылкой на главного врача Сергея Лукьянова.