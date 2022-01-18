МОЯ СТРАНА

5 865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дина Скребец
    Или медвежья болезнь случилась?Встреча глав МИД ...
  • Россиянин
    На Украине назревает другой концерт. Зеля вознамерился посадить Петруху. Будут решать 19 числа. Но судья Петруху "пож...Сенатор Ковитиди:...
  • Альберт Горшенев
    Не теряя времени, уничтожить наиболее рьяного союзника США, а именно украину, В Никарагуа и на Кубе выставить ударные...NetEase рассказал...

Кому на Донбассе жить хорошо, или Как Донецк нанёс удар Киеву по яйцам…

Кому на Донбассе жить хорошо, или Как Донецк нанёс удар Киеву по яйцам…

Публикация итоговой отчетности Главного управления статистики Донецкой области под временным контролем Украины за 2021 год обернулась очередной громкой «зрадой», потому что в «оккупированной Россией» ДНР, оказывается, жить лучше и дешевле, чем в «европейской» Украине… Собственно, вкратце канва событий такова — ГУ статистики Донецкой области буквально на днях огласило победную реляцию, что в оккупированной ВСУ части Донбасса инфляция за прошлый 2021 год составила «всего» 11,2 %.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх