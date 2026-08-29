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Курские новости

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В Курчатовском районе снесут общежитие колонии-поселения

В Курчатовском районе снесут общежитие колонии-поселения

Площадь здания, которое планируется снести, составляет более 1 тыс. квадратных метров. За 38 лет эксплуатации оно не проходило консервацию, отделочные работы утрачены, стены покрыты трещинами.

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