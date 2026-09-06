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Татар-информ

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Салават Юзеев: «Театр жена, кино – любовница. А по исламу я могу иметь две жены»

Салават Юзеев: «Театр жена, кино – любовница. А по исламу я могу иметь две жены»

Чем отличается работа в кино, театре и прозе? Как написать драму? Появится ли феномен татарского кино, аналогичный якутскому? Эти и другие вопросы прозвучали на встрече Салавата Юзеева с участниками лаборатории «ЛитЛаб» в Альметьевске, организованной «Татнефтью» и Союзом писателей РТ.

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