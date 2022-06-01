Новая глава, наконец, началась: Депп доволен итогом тяжбы с Херд

Как сообщает телеканал CNN, американский актер, музыкант и продюсер, звезда Пиратов Карибского моря Джонни Депп остался доволен решением присяжных суда американского штата Вирджиния, признавших его бывшую жену Эмбер Херд виновной в клевете .
Как сообщает телеканал CNN, американский актер, музыкант и продюсер, звезда Пиратов Карибского моря Джонни Депп остался доволен решением присяжных суда американского штата Вирджиния, признавших его бывшую жену Эмбер Херд виновной в клевете .
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