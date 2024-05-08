Banyan Tree Vabbinfaru и Dhawa Ihuru Banyan приглашают на «Live To Discover»

Воспользоваться специальным предложением Live To Discover («Жизнь во имя открытий») от двух блистательных курортов Banyan Tree Vabbinfaru и Dhawa Ihuru, расположенных по соседству, смогут туристы, которые запланируют путешествие на Мальдивы в мае.
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