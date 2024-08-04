А эта длинношеяя красавица уже стала звездой соцсетей 🤩🤩🤩 Жители Новоаннинского были удивлены, когда на асфальтовой дорожке в центре города увидели не голубя и не ворону.
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А эта длинношеяя красавица уже стала звездой соцсетей 🤩🤩🤩 Жители Новоаннинского были удивлены, когда на асфальтовой дорожке в центре города увидели не голубя и не ворону.