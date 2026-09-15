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Мировое обозрение

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Метод реактивного улавливания углерода позволит перерабатывать промышленные выбросы в метанол и водород

Метод реактивного улавливания углерода позволит перерабатывать промышленные выбросы в метанол и водород

Американский Юго-Западный исследовательский институт (SwRI) приступил к комплексным испытаниям технологии реактивного улавливания углерода, которая позволяет превращать промышленные выбросы напрямую в метанол, синтез-газ и водород.

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