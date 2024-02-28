Евросоюз может ввести новые санкции против РФ в начале лета

Руководство Евросоюза разрабатывает очередной, уже 14-й пакет санкций в отношении России. Чешский депутат Европарламента Томаш Здеховский утверждает, что очередные рестрикции могут ввести против Москвы в начале лета 2024 года.
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