Чтец по губам раскрыл тему оживленной беседы Трампа и Обамы на похоронах Картера

Во время церемонии похорон экс-президента США Джимми Картера, который ушел из жизни в возрасте 100 лет, избранный президент Дональд Трамп вел оживленную беседу с бывшим американским лидером Бараком Обамой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии