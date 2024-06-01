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Самоходная "богиня войны". "Мста-С + снаряд "Краснополь" - самое опасное сочетание в мировой артиллерии прямо сейчас.

Самоходная "богиня войны". "Мста-С + снаряд "Краснополь" - самое опасное сочетание в мировой артиллерии прямо сейчас.

Самоходные дивизионнные гаубицы 2С19 (калибр 152,4 мм) на полигоне. Фото открытые файлы МО РФ Глядя на пляски с бубнами, которые СМИ и всякие доморощенные специалисты устроили вокруг американских гаубиц и систем залпового огня, не устаешь удивляться, насколько хорошо обстоит у заокеанских военных концернов с искусством маркетинга и умением, что называется, подать товар лицом.

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