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Политика как она есть

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Основатель Pink Floyd выступил с призывом по России

Основатель Pink Floyd выступил с призывом по России

Основатель культовой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что западным странам необходимо сотрудничать с Россией, а не нагнетать риторику о возможной войне.

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Комментарии
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Ю
Юрий
Достойный дядька, кстати. Ещё лет 7-мь или 8-мь назад говорил что-то похожее (только из того, что мне на глаза тогда попадалось), и, судя по всему, спустя несколько лет позицию свою так и не поменял (как многие перевёртыши). Мало того, готов и продолжает её отстаивать. Ну а про то что он, в принципе, &quot;легенда&quot; в музыке не меньшая, чем, собственно, сам &quot;Pink Floyd&quot;, думаю и напоминать не стоит.
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1 м.