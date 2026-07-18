Основатель культовой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что западным странам необходимо сотрудничать с Россией, а не нагнетать риторику о возможной войне.
Основатель Pink Floyd выступил с призывом по России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий
Достойный дядька, кстати. Ещё лет 7-мь или 8-мь назад говорил что-то похожее (только из того, что мне на глаза тогда попадалось), и, судя по всему, спустя несколько лет позицию свою так и не поменял (как многие перевёртыши). Мало того, готов и продолжает её отстаивать. Ну а про то что он, в принципе, "легенда" в музыке не меньшая, чем, собственно, сам "Pink Floyd", думаю и напоминать не стоит.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии