Хочешь хорошую работу — следи за своими страницами в социальных сетях

Эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» провели исследование о влиянии активности кандидатов в социальных сетях на процесс трудоустройства среди жителей крупных российских городов в возрасте от 18 до 55 лет.