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ДумаТВ

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Госдума распространила ряд мер поддержки на участников отражения вооружённого вторжения в РФ

Госдума распространила ряд мер поддержки на участников отражения вооружённого вторжения в РФ

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, распространяющий кредитные, образовательные и другие гарантии на военнослужащих и добровольцев, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России и защите государственной границы.

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