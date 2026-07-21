Госдума распространила ряд мер поддержки на участников отражения вооружённого вторжения в РФ

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, распространяющий кредитные, образовательные и другие гарантии на военнослужащих и добровольцев, выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России и защите государственной границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии