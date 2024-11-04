Внимание: Сбережения в рублях под угрозой! Успейте до 6 ноября! Юлия ЧелкановаВсем, кто хранит свои накопления в рублях, стоит обратить внимание на важные изменения, которые грядут в финансовом ландшафте страны.
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