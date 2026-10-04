«Помогают мне видеть и не видеть»: Анна Винтур о тёмных очках и 37 годах во главе Vogue

Тёмные очки — первое, что вспоминают при имени Анны Винтур. В 2025 году она оставила пост главного редактора американского Vogue, который занимала 37 лет, но из профессии не ушла: за ней сохранились должности глобального редакционного директора Vogue и главного контент-директора Condé Nast.
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