«Помогают мне видеть и не видеть»: Анна Винтур о тёмных очках и 37 годах во главе Vogue

Тёмные очки — первое, что вспоминают при имени Анны Винтур. В 2025 году она оставила пост главного редактора американского Vogue, который занимала 37 лет, но из профессии не ушла: за ней сохранились должности глобального редакционного директора Vogue и главного контент-директора Condé Nast.