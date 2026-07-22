Иэн Гэрри: «Мир был бы лучше, если бы мы просто слушали женщин и позволили им взять контроль»

Иэн Гэрри считает, что мир был бы лучше, если бы им управляли женщины. «Если бы миром управляли женщины, мы бы жили лучше.
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