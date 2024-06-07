Греф: нейросеть озвучила ролик для ПМЭФ голосом Андрея Макарова

Искусственный интеллект Сбера использовал голос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова для озвучивания ролика, подготовленного для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал глава Сбера Герман Греф во время выступления на деловом завтраке банка "Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?".