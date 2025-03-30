Губернатор Артюхов поздравил мусульман Ямала с праздником Ураза-байрам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских мусульман с Ураза-байрамом. Глава округа отметил важную роль праздника в духовной жизни верующих и вклад мусульманской общины в укрепление межнационального и межконфессионального согласия в округе.
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