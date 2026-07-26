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Регионы России

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Россия намерена добиться экстрадиции бывшего прокурора МУС Карима Хана

Россия намерена добиться экстрадиции бывшего прокурора МУС Карима Хана

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о намерении добиваться выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана для привлечения к ответственности за попытки уголовного преследования заведомо невиновных лиц и покушение на лиц, пользующихся международной защитой.

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