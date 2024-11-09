Роскомнадзор сообщил о более чем 600 млн утечек данных россиян в 2024 году

С начала 2024 года в России зафиксировано более 600 миллионов утечек персональных данных. По данным Роскомнадзора, за девять месяцев текущего года зарегистрировано 110 случаев распространения баз данных, содержащих огромное количество записей.
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