Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    ...цель нового пакета санкций — ограничить возможности Москвы по снабжению Европы газом в преддверии зимы!!!Евросоюз готовит ...
  • Серж Южанин
    А ведь содержание заключенных в тюрьмах требует затрат...Военнослужащая ВС...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Министр обороны В...

Роскомнадзор сообщил о более чем 600 млн утечек данных россиян в 2024 году

Роскомнадзор сообщил о более чем 600 млн утечек данных россиян в 2024 году

С начала 2024 года в России зафиксировано более 600 миллионов утечек персональных данных. По данным Роскомнадзора, за девять месяцев текущего года зарегистрировано 110 случаев распространения баз данных, содержащих огромное количество записей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх