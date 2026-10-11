Призракам ВСУ конец: армия РФ пустила в ход супермощное оружие

Малоразмерные воздушные шары, которые Украина запускает на территорию РФ, сложно обнаружить, но у армии РФ есть способы борьбы с ними.
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