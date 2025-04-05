Овечкин не раскрыл, что скажет Гретцки, когда побьет его рекорд

Выступающий за американский ХК «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин не раскрыл журналистам, что скажет канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки, когда опередит его по числу заброшенных шайб в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
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