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Происшествия

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Председатель СК России дал поручение представить доклад о ходе расследования обстоятельств нападения на малолетнюю девочку в Красноярском крае

Председатель СК России дал поручение представить доклад о ходе расследования обстоятельств нападения на малолетнюю девочку в Красноярском крае

В средствах массовой информации сообщается, что на 9-летнюю девочку у подъезда дома в микрорайоне Солнечный города Красноярска беспричинно напал находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина.

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