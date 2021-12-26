Байден поздравил NASA с успешным выводом на орбиту телескопа James Webb

С успешным запуском на орбиту телескопа James Webb поздравил специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) президент Соединенных Штатов Джо Байден, 25 декабря на своей странице в Twitter.
С успешным запуском на орбиту телескопа James Webb поздравил специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) президент Соединенных Штатов Джо Байден, 25 декабря на своей странице в Twitter.
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