Кинотеатры Екатеринбурга отказались от комедий из-за теракта в «Крокусе»

Как минимум в четырех кинотеатрах Екатеринбурга из проката убрали комедийные фильмы, еще несколько площадок закрылись вовсе — на фоне всероссийского траура, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным.
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