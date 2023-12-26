США и их союзники превратились в близоруких игроков на мировой арене, которые не в состоянии не то что выстраивать свою политику в долгосрочной перспективе, но даже не имеют возможности предвидеть, к каким результатам приведут их действия в ближайшее время.
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