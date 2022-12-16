В США американскому военному предъявлено обвинение в убийстве солдата

Обвинение в убийстве американского солдата в Форт-Стюарте предъявлено пехотинцу армии США, приписанного к боевой группе 2-й бронетанковой бригады 3-ей пехотной дивизии США, 16 декабря сообщает газета министерства обороны США Stars and Stripes.