70% российских компаний используют Low-Code-разработку

Российский бизнес пересмотрел подходы к цифровизации бизнеса. По результатам опроса, проведенного Naumen, около половины компаний одновременно использует собственную разработку, адаптацию коммерческого и свободно распространяемого ПО и заказную разработку для реализации цифровых инициатив.