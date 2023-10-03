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Журнал о бизнесе и инвестициях

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70% российских компаний используют Low-Code-разработку

70% российских компаний используют Low-Code-разработку

Российский бизнес пересмотрел подходы к цифровизации бизнеса. По результатам опроса, проведенного Naumen, около половины компаний одновременно использует собственную разработку, адаптацию коммерческого и свободно распространяемого ПО и заказную разработку для реализации цифровых инициатив.

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