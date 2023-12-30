Костомаров назвал лучшего спортсмена в России

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал лучшего спортсмена 2023 года в России. Спортсмен заявил, что на полгода не был на связи, однако слышал об успехах нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.
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