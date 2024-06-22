«Голый» торт с шоколадом и грушей

Великолепный праздничный многослойный торт с творожным кремом и грушевой начинкой! Количество порций: 12 Время приготовления: 150 Минут Для теста: Шоколад горький 70% — 250 грамм Масло сливочное — 250 грамм Яйцо — 2 штуки Сахар — 20 грамм Мука — 250 грамм Разрыхлитель — 1,5 чайных ложки Для начинки и украшения: Груша китайская — 4 штуки Сахар […].