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КАКАЯ МЕРЗОСТЬ В ГОД СЕМЬИ...

КАКАЯ МЕРЗОСТЬ В ГОД СЕМЬИ...

Какая прелесть, гендерно-нейтральные туалеты в "Ельцин Центре", целых три штуки. Об этом пишут , но сейчас специально посмотрел на сайте, всё так.

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Комментарии
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АЕ
Алла Евдокимова
Когда же наконец ликвидируют этот гадюшник. Рассадник мерзости и русрфобии
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6 час.
CM
C Major
потому что ельцинских выкормышей в коридорах власти до сих пор полно
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6 час.
М
ММ
Западные соцсети обнаружили более 50 гендеров. Интересно, М и Ж каким гендерам подходят? Или эти обязаны ходить в гендерно нейтральные только?
Ответить
4 час.

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