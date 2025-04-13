Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии — Вулин

Заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин заявил, что Россия уважает Сербию как партнера, воздерживаясь от вмешательства во внутренние дела страны.
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