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Царьград

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Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии — Вулин

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии — Вулин

Заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин заявил, что Россия уважает Сербию как партнера, воздерживаясь от вмешательства во внутренние дела страны.

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